В Китае после карантина открыли первый кинотеатр, но люди не пришли

Китайцы до сих придерживаются правил для профилактики коронавируса и не спешат посещать места с большим скоплением людей.

В Китае впервые с 26 января, после карантина из-за коронавируса открылся первый кинотеатр, но зрители не пришли.

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Кинотеатр "Золотая пальма" предложил для просмотра несколько китайских фильмов и объявил о показах в соцсетях, но зрители так и не появились, передает Variety. Это связано с тем, что люди до сих придерживаются правил для профилактики коронавируса и не спешат в общественные места.

Несмотря на то, что в Китае продолжают фиксировать новые случаи коронавируса, в целом пик эпидемии пошел на спад. В связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации и сокращением числа заболевших госпитали начали закрывать.

Как сообщал УНИАН, от коронавируса в мире умерли уже более 7 тыс. человек, инфицированных более 182 тыс. За последние сутки количество зараженных COVID-19 выросло на более 13 тыс.