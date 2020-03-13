В Казахстане появились первые инфицированные коронавирусом

Оба заболевших - граждане Казахстана, которые прибыли в страну самолетом из Германии.

В Казахстане обнаружили первые случаи инфицирования коронавирусом. Оба больных - граждане Казахстана, которые прибыли в страну самолетом. Они изолированы в городе Алматы.

Как сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, вирус был обнаружен у людей, прибывших в Казахстан из Германии, передает казахская служба Радио Свобода "Радио Азаттык".

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Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тыс. 343 случаи инфицирования коронавирусом, 4 тыс. 720 человек умерли, при этом 68 тыс. 324 пациентов удалось вылечить.