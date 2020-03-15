Из-за коронавируса Норвегия вышлет из страны иностранцев

Также власти Норвегии объявили о ряде мер, направленных на поддержку экономики страны.

На фоне распространения нового типа вируса COVID-19 власти Норвегии приняли решение выслать из страны иностранцев, не имеющих вид на жительство.

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По последним данным, в Норвегии подтверждены более тысячи случаев заражения, трое больных умерло, передает kommersant. «Правительство намерено закрыть границу для иностранцев без вида на жительство в Норвегии. Они будут высланы на основании закона о защите от инфекций», - говорится в сообщении правительства.

В какой период пройдет высылка иностранцев, пока неизвестно. Все возвращающиеся в Норвегию граждане обязаны отправиться на двухнедельный карантин вне зависимости от того, в какой стране они находились ранее.

Также власти Норвегии объявили о ряде мер, направленных на поддержку экономики страны. Так, Банк Норвегии предложит чрезвычайные краткосрочные кредиты с низкой ставкой; самозанятые могут отсрочить уплату налогов, временные изменения налоговых правил для компаний, отмена тарифа авиапассажира и всех сборов аэропорта; увеличение средств муниципалитетам, пострадавшим от вируса; государственная поддержка повышения квалификации и корпоративного обучения в компаниях.