Илон Маск: колледжи нужны для развлечения, а не для образования

По словам гендиректора SpaceX, наличие академической степени не является свидетельством исключительных способностей.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск убежден, что учеба в колледжах и университетах нужна в основном для развлечений, но никак не для получения новых знаний.

Читайте также"Чего там делать?": в РПЦ считают, что девочкам не нужно ходить в школуТакое заявление он сделал на конференции Satellite 2020, отвечая на вопрос об упрощении доступа к учебе в колледже для малообеспеченных студентов, передает The Gardian.

По его мнению, наличие академической степени не является свидетельством исключительных способностей.

Илон Маск заявил, что сегодня не обязательно поступать в университет, потому что эти знания можно получить и бесплатно. Всю суть обучения в таком заведении он свел к набору «раздражающих домашних заданий».

Я думаю, что колледжи нужны, в основном, для развлечения, а также для доказательства способности выполнять свои обязанности, но они совершенно не годятся для получения образования.

По его словам, при приеме на работу в Tesla и Space X соискателей оценивают прежде всего по их уровню знаний, а не по наличию дипломов.

Ранее УНИАН сообщал об исследовании, которое показало, какие технологии изменят жизнь людей в 2020 году.