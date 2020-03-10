Искусственный интеллект, роботы и велосипеды: исследование показало, какие технологии изменят жизнь в 2020-м

Также аналитики прогнозируют расцвет аудиокниг и подкастов.

Автономный искусственный интеллект в смартфоне, доступный спутниковый интернет, расцвет аудиокниг и подкастов, а также велосипедная технологическая революция станут реальностью в 2020 году.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на исследование «Прогноз развития отраслей высоких технологий, медиа и телекоммуникаций» мировой консалтинговой компании Deloitte.

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Автономный искусственный интеллект. Отмечается, что в 2020 году в широкие массы навсегда входит понятие «нейронный процессор» (edge AI). Это поколение чипов, которые созданы для обработки информации с помощью ИИ непосредственно на устройстве, без облачного соединения.

В каждом смартфоне, планшете, телевизоре, смарт-часах, фитнес-трекере, беспроводных наушниках ИИ будет работать без подключения к интернету. То есть речь идет об автономном ИИ, который будет «жить» в каждом гаджете пользователя.

Deloitte прогнозирует, что в 2020 году будет продано более 750 миллионов процессоров с ИИ или частей микросхем, которые выполняют или ускоряют задачу машинного обучения на устройстве, а не в удаленном центре обработки данных.

В денежном эквиваленте это составит 2,6 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2017 году эксперты прогнозировали объем продаж на уровне 300 миллионов чипов. К 2024 продажи превысят показатель в 1,5 миллиарда чипов с ИИ.

Работы. В 2020 году из почти 1 миллиона роботов, которые будут проданы на предприятия, немного большая часть из них будут профессиональными работами-обслуживателями, генерируя владельцам более 16 миллиардов долларов дохода, что на 30% больше, чем в 2019 году.

В Deloitte считают, что в будущем различия между промышленными и сервисными работами постепенно будут исчезать. А бизнесу нужно будет учиться оценивать, в каких случаях использование роботов является рентабельным. Цена, мощность и гибкость роботов в будущем будет обусловлена продвижением 5G и чипов с ИИ.

Доступный спутниковый интернет. Также Deloitte прогнозирует, что в 2020 году усилия компаний по обеспечению всего мира доступом в интернет наконец принесут первые плоды. В 2020 году на низкой орбите появится свыше 700 спутников, которые обеспечат глобальный доступ к широкополосному интернету. Хотя такого количества спутников будет недостаточно для подключения всех потребителей и предприятий мира, они могут предложить частичное обслуживание в конце 2020 года или в начале 2021 года, предположительно, начиная с более высоких широт.

Расцвет аудиокниг и подкастов. Отмечается, что мировой рынок аудиокниг возрастет на 25% до 3,5 миллиарда долларов. И аудиокниги не единственный аудиоформат, что набирает популярность.

В компании прогнозируют, что мировой рынок подкастинга (звуковая или видео-трансляция в интернете в стиле радио и телепередач. Подкасты, как правило, имеют определенную тематику и периодичность трансляции, ЭП) вырастет на 30% и достигнет 1,1 миллиарда долларов 2020 года, впервые превысив отметку в 1 миллиард долларов.

Велосипедная электрореволюция. Аналитики пришли к выводу, что каждый год к 2022 количество поездок на велосипеде в мире будет увеличиваться на 10 миллиардов. Количество постоянных пользователей велосипедов увеличится вдвое во многих городах мира.

В основе роста количества поездок на велосипеде лежит множество технологических инноваций: прогнозная аналитика, мобильные приложения, беспроводная связь, цифровые инструменты городского планирования, 3D-печать, электрификация.

Эти инновации делают велосипед безопаснее, быстрее, удобнее и позволяют получать точную информацию о скорости движения и маршрутов. В свою очередь, это делает велосипед более привлекательным с точки зрения транспорта первой и последней мили.

Рост использования городских велосипедов, пишут аналитики Deloitte, может привести к значительным социальным изменениям: сокращение трафика, уменьшению загрязнения окружающей среды, снижения загрузки системы общественного транспорта и повышение уровня здоровья населения.

В Deloitte прогнозируют, что в 2023 году будет продано по всему миру 40 миллионов электрических велосипедов на 20 миллиардов долларов. Для сравнения, ожидается, что в 2025 году будет продано всего 12 миллионов электромобилей. А в конце 2018 года во всем мире в обращении находилось 5,1 миллиона электромобилей.

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае для диагностики коронавирус используют технологии искусственного интеллекта.