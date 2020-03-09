В тюрьмах Италии из-за коронавируса вспыхнули бунты (фото, видео)

За последние сутки в тюрьмах Италии погибли шесть заключённых. Причина смерти выясняется.

В нескольких тюрьмах Италии в воскресенье и понедельник взбунтовались заключённые, после того как власти из-за эпидемии коронавирусной инфекции ввели временный запрет на их свидания с родственниками.

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В одной из тюрем были захвачены заложники, их освободили в результате полицейской спецоперации. В других тюрьмах заключённые поджигали мебель и оборудование. Сообщается о столкновениях с полицией. Несколько десятков заключённых сбежали, пишет «Радио Свобода».

За последние сутки в тюрьмах Италии погибли шесть заключённых. Причина смерти выясняется.

Запрет на свидания – одна из серии жёстких мер, принятых властями Италии в связи с распространением инфекции. Ограничен въезд и выезд из Ломбардии и ряда других территорий на севере страны.

#ITALY— Prison riots (multiple cities) and police officer kidnapped as prisoners find out they’re not allowed visitors due to #coronavirus#COVID19pic.twitter.com/P2VpY1Tem8 — BANDIT XRAY 🇺🇸 ⚔ (@BANDIT_XRAY) March 8, 2020

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у почти полутора тысяч жителей Италии. Более 300 человек с начала эпидемии умерли – это больше, чем в какой-либо другой стране, кроме Китая. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что страна сейчас переживает "самый тёмный час", однако выразил уверенность, что с эпидемией удастся справиться.

Коронавирус продолжает распространяться и в других странах Евросоюза. Власти Испании заявили, что готовы ввести чрезвычайные меры для борьбы с распространением инфекции. Польша и Чехия начали контролировать на границах автомобили, въезжающие в страну – водителям и пассажирам измеряют температуру.

Во вторник лидеры Евросоюза обсудят ситуацию с коронавирусом в режиме телеконференции.

В Китае, откуда коронавирус начал распространяться, число новых случаев инфекции падает с каждым днём. За минувшие сутки новые случаи зафиксированы только в городе Ухань и у людей, приехавших из-за границы.