В настоящее время в Афганистане размещены до 13 тысяч американских военных.

США начали вывод своих войск из Афганистана в рамках выполнения исторического соглашения с талибами.

Факт вывода американских войск подтвердил представитель командования войск США в Афганистане (USFOR-A) Сонни Леггетт, сообщает НВ со ссылкой на CNN.

"Вооруженные силы США в Афганистане (USFOR-A) начали сокращение численности своих военных до 8600 в течение 135 дней", - заявил он.

На данный момент в Афганистане находятся до 13 тысяч американских военных.

В заявлении указывается, что американские военные продолжат проведение контртеррористических операций против Аль-Каиды и Исламского государства, а также будут поддерживать афганские силы безопасности.

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Как сообщал УНИАН, 29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение.

Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывода оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте документа.

Соглашение предусматривает, что 10 марта начнутся переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.