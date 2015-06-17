США направят в Европу сотни морских пехотинцев из-за российской агрессии

Это решение было принято из-за опасения, что Российская Федерация примет меры против стран НАТО в Восточной Европе, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Times.

Одним из судов, где разместят американцев, был выбран британский вертолетоносец HMS Ocean.

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Поскольку Великобритания не имеет авианосцев, только HMS Ocean способен принять американских морских пехотинцев и их конвертопланы MV22 Osprey с вертикальным взлетом.

Также пехотинцы будут дислоцироваться на кораблях ВМС Италии, Испании, Франции и Нидерландов, которые могут принять на борт конвертопланы.

Сообщается, что первые морские пехотинцы прибудут на европейские корабли в сентябре и будут принимать участие в крупнейших учениях НАТО за последнее десятилетие при участии 25 тысяч человек.

Ранее УНИАН сообщал, что ВВС США планируют дальнейшее увеличение численности сил в Европе и могут разместить там новейшие истребители F-22 Raptor.