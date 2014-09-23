США впервые использовали истребители F-22 Raptor в боевых действиях

Cамолеты этого типа нанесли несколько ударов по сирийскому городу Ракка и его пригороду, пишет Lenta.ru.

Этот город считается основной позицией боевиков «Исламского государства». Ранее пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби объявил, что для нанесения ударов по позициям террористов использовались крылатые ракеты Tomahawk.

Какие именно задачи выполняют истребители F-22 в Сирии, пока неизвестно. Нанесение ударов по позициям «Исламского государства» в Сирии началось утром 23 сентября 2014 года. Отмечается, что в операции принимают участие Бахрейн, Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, однако из роль пока до конца не ясна. Ранее США поразили около 200 целей «Исламского государства» на территории Ирака.

Истребитель F-22 Raptor был разработан во второй половине 1980-х годов и совершил первый полет в сентябре 1997 года. На вооружение США боевой самолет, относящийся к истребителям пятого поколения, поступил в 2005 году. В настоящее время на вооружении ВВС США стоят 178 самолетов такого типа; какое количество истребителей применяется в США, пока неизвестно. Производство F-22 было официально закрыто в 2011 году, но сами производственные линии законсервированы.

11 сентября 2014 года президент США Барак Обама объявил, что Вашингтон намерен создать коалицию, которая займется борьбой с боевиками «Исламского государства» на территории Сирии и Ирака. При этом американский президент отметил, что США не станут вводить войска в эти страны, но усилят интенсивность воздушных ударов.