Пентагон заявил о планах усилить военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Министр обороны США сообщил, что и Соединенные Штаты, и Великобритания согласны с тем, что "вызовами будущего являются Китай и затем Россия".

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американских военных возвращают на родину для переподготовки и переоснащения. Он не исключил, что в будущем они могут быть отправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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«Я уже девять месяцев говорю: не надо неправильно интерпретировать, делать вывод о том, что мы каким-то образом выводим войска в общемировом масштабе. Я хочу выполнять нашу Стратегию национальной обороны, которая гласит, что... надо... вернуть войска на родину, чтобы произвести их переподготовку и переоснащение, подготовить к конкуренции великих держав и, возможно, перебросить в регионы Индийского и Тихого океанов. Вот чего мы пытаемся добиться», - сказал Эспер на пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом в Пентагоне, передает kommersant.

Министр обороны США сообщил, что и Соединенные Штаты, и Великобритания согласны с тем, что «вызовами будущего являются Китай и затем Россия». Он заявил, что сейчас США проводят в Европе самые крупные за 25 лет военные учения Defender, «чтобы показать россиянам, что мы привержены Европе, привержены НАТО и будем сдерживать плохое поведение».