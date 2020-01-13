Иран официально признал Пентагон "террористической организацией"

Президент Ирана одобрил решение парламента.

Президент Ирана Рухани подписал закон, которым внес Пентагон и Вооруженные силы США в список террористических организаций.

Об этом говорится в заявлении президента, передает Громадське со ссылкой на Tasnim.

Отмечается, что президент поручил выполнить резолюцию, которая была принята в ходе открытого заседания парламента 7 января.

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Напомним, иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций.

В законопроекте указано, что к террористам приравниваются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани». До этого власти признавали террористами только Центральное командование Вооруженных сил США.

Как сообщал УНИАН, глава спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев. Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями. 8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.