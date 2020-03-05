Турция направит спецназ на границу с Грецией, чтобы не пустить беженцев назад

Греческие пограничники попытались вытолкнуть назад в Турцию 4,9 тыс. человек.

Турецкие власти решили разместить на границе с Грецией тысячу бойцов спецназа полиции, чтобы предотвратить попытки возврата мигрантов.

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Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. «Они ранили 164 человека. Они попытались вытолкнуть к нам назад 4,9 тыс. человек. Мы направляем на границу 1000 бойцов сил специального назначения полиции <…> чтобы предотвратить возвращения», - сказал глава МВД Турции журналистам в провинции Эдирне на границе с Грецией, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, Турция открыла границу с ЕС для беженцев из-за ситуации в сирийском Идлибе. 27 февраля там погибли более 30 турецких военных из-за обстрела сирийских правительственных войск, поддерживаемых Россией. Австрия направит в Грецию для сдерживания потока мигрантов погранполицию.