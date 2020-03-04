Турция запросила у США поддержку из-за обострения в Идлибе
12:23, 04 марта 2020Мир
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Эрдоган запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами.
Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Об этом сообщает телеканал NTV.
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«Я такие запросы отправлял господину Трампу», — ответил турецкий лидер на вопрос журналистов, будет ли Вашингтон оказывать поддержку боеприпасами при операции в Идлибе.
Ранее минобороны Турции заявило о гибели двух и ранении шести турецких военных в сирийской провинции.
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