Чешский евродепутат приедет в оккупированный Крым

Там он примет участие во встрече международного медиаклуба "Формат а-3", передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.

Кроме того, что Рансдорф - заместитель председателя комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике, он также является одним из чешских лидеров, которые в мае заблокировали процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Читайте такжеЧехия заблокировала ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС из-за пропаганды РФ - МИД

При этом евродепутат убежден, что в кризисе в Украине виноваты прежде всего США, которые якобы делают все для того, чтобы "не допустить стратегического партнерства Германии и РФ".

Также он считает неправильной позицию Евросоюза, согласно которой санкции могут повлиять на Россию, и она изменит свою политику в отношении Украины.