Чешский евродепутат приедет в оккупированный Крым
Депутат Европейского парламента от Чехии Милослав Рансдорф 18 июня приедет в аннексированный Россией Крым.
Там он примет участие во встрече международного медиаклуба "Формат а-3", передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.
Кроме того, что Рансдорф - заместитель председателя комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике, он также является одним из чешских лидеров, которые в мае заблокировали процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
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При этом евродепутат убежден, что в кризисе в Украине виноваты прежде всего США, которые якобы делают все для того, чтобы "не допустить стратегического партнерства Германии и РФ".
Также он считает неправильной позицию Евросоюза, согласно которой санкции могут повлиять на Россию, и она изменит свою политику в отношении Украины.