Премьер Британии Джонсон уйдет в декрет
19:23, 03 марта 2020Мир
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Сегодня стало известно, что у девушки 55-летнего Бориса Джонсона летом родится ребенок.
REUTERS
Премьер-министр Британии Борис Джонсон летом возьмет отпуск по уходу за новорожденным малышом.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на его комментарий девушки Керри Симондс.
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Девушка британского политика ответила журналистам, которые спрашивали у нее подробности беременности и будущего замужества, что Джонсон, «вероятно, воспользуется своим правом по уходу за ребенком на 2 недели отпуска».
Отмечается, что на время отсутствия счастливого папочки его обязанности премьера будет исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.
Сегодня стало известно, что у девушки 55-летнего Бориса Джонсона летом родится ребенок. Пара живет вместе в Лондоне с июля 2019 года. Сейчас они помолвлены.
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