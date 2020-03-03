Премьер Британии Джонсон уйдет в декрет

Сегодня стало известно, что у девушки 55-летнего Бориса Джонсона летом родится ребенок.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон летом возьмет отпуск по уходу за новорожденным малышом.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на его комментарий девушки Керри Симондс.

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Девушка британского политика ответила журналистам, которые спрашивали у нее подробности беременности и будущего замужества, что Джонсон, «вероятно, воспользуется своим правом по уходу за ребенком на 2 недели отпуска».

Отмечается, что на время отсутствия счастливого папочки его обязанности премьера будет исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.

Сегодня стало известно, что у девушки 55-летнего Бориса Джонсона летом родится ребенок. Пара живет вместе в Лондоне с июля 2019 года. Сейчас они помолвлены.