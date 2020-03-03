Frontex отправит 1500 офицеров на защиту границ Греции от потока мигрантов из Турции

После согласования оперативного плана быстрого пограничного вмешательства Frontex будет просить другие государства-члены ЕС немедленно предоставить пограничников и другой соответствующий персонал быстрого реагирования.

Агентство ЕС по охране границ Frontex направит 1 500 офицеров для усиления охраны морских границ Греции в связи с потоком мигрантов из Турции.

Об этом 2 марта сообщила пресс-служба организации в ответ на просьбу Греции, передает Европейская правда.

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Количество мигрантов, которые перешли за последние дни с турецкой территории в Грецию, достигло 130 469 человек.

После согласования оперативного плана быстрого пограничного вмешательства Frontex будет просить другие государства-члены ЕС немедленно предоставить пограничников и другой соответствующий персонал быстрого реагирования.

Как сообщал УНИАН,Турция открыла границу с ЕС для беженцев из-за ситуации в сирийском Идлибе, где обострился конфликт военных Турции и Сирии. Как рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле, в Турции находятся 3,7 млн беженцев и страна не в состоянии справиться с новой волной иммиграции.