Жаловался на жизнь: в Ираке мужчина умер в прямом эфире (видео)
Житель Ирака умер в прямом эфире после того, как пожаловался журналисту на жизнь в стране.
Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на опубликованное телеканалом Al Sumaria видео.
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Съемка велась в больнице Al Yarmouk в Багдаде. Мужчина объяснял журналистам, что в регионе нет рабочих мест, а люди устали от проблем на родине.
«Как я могу молчать? Люди страдают», - говорил он журналисту.
Также он обращался к врачам, к которым пытался попасть на прием. Камера запечатлела, как он схватился за руку медика, а после стал падать. Несколько человек подбежали и подхватили его. По данным врачей, у мужчины произошел сердечный приступ, и он скончался на месте.
По словам родственников умершего, он заболел после того, как власти отобрали один из его магазинов.
В то же время в больнице утверждают, что мужчина не лечился у них до общения со СМИ.