Жаловался на жизнь: в Ираке мужчина умер в прямом эфире (видео)

По словам родственников умершего, он заболел после того, как власти отобрали один из его магазинов.

Житель Ирака умер в прямом эфире после того, как пожаловался журналисту на жизнь в стране.

Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на опубликованное телеканалом Al Sumaria видео.

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Съемка велась в больнице Al Yarmouk в Багдаде. Мужчина объяснял журналистам, что в регионе нет рабочих мест, а люди устали от проблем на родине.

«Как я могу молчать? Люди страдают», - говорил он журналисту.

Также он обращался к врачам, к которым пытался попасть на прием. Камера запечатлела, как он схватился за руку медика, а после стал падать. Несколько человек подбежали и подхватили его. По данным врачей, у мужчины произошел сердечный приступ, и он скончался на месте.

По словам родственников умершего, он заболел после того, как власти отобрали один из его магазинов.

В то же время в больнице утверждают, что мужчина не лечился у них до общения со СМИ.