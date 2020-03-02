В Аргентине президент выступил за легализацию абортов

Если закон примут, Аргентина станет крупнейшей страной Южной Америки, где аборты узаконены.

Президент Аргентины Альберто Фернандес, заявил, что в течение 10 дней направит в Конгресс законопроект о легализации абортов.

Об этом передает BBC News.

Читайте такжеВ Польше хотят сажать в тюрьму за сексуальное образование в школахФернандес назвал аборт «вопросом общественного здравоохранения».

«Государство должно защищать граждан в целом и женщин в частности. В 21 веке всякое общество должно уважать индивидуальный выбор каждого, чтобы любой человек мог свободно принять решение о своем теле», – сказал президент в своем первом ежегодном обращении к Конгрессу страны.

Аргентинский лидер также пообещал ввести программу по улучшению полового воспитания.

Сейчас аборт в Аргентине разрешен только в случае изнасилований или при угрозе здоровья матери. Такая практика распространена в большинстве стран Латинской Америки. Лишь в Гайане, Уругвае и на Кубе сейчас допускается аборт в первые недели беременности. В Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа и Гаити аборт полностью запрещен.

Если законопроект Фернандеса примут, Аргентина станет крупнейшей страной Южной Америки, где аборты узаконены.

Как известно, Фернандес вступил в должность в декабре 2019 года,

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп первым из президентов США поучаствовал в марше против абортов.