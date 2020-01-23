Трамп первым из президентов США собрался на марш против абортов

"Марш за жизнь" проходит ежегодно, его участники выступают за запрет абортов.

Дональд Трамп станет первым президентом в истории США, который примет участие в акции против абортов.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришем на странице в Twitter.

"Марш за жизнь", участники которого выступают против абортов, состоится в пятницу, 24 января.

President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI — Stephanie Grisham (@PressSec) January 23, 2020

Президент Дональд Трамп в своем Twitter также написал, что собирается прийти на эту акцию.

"Увидимся в пятницу... Большая аудитория!" - написал Трамп, ретвитнув анонс мероприятия с официального аккаунта "Марша за жизнь".

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

Данная акция проходит ежегодно в знак протеста против решения Верховного суда от 1973 года о законности абортов.

В прошлом году Дональд Трамп обратился к участникам при помощи видеосвязи. Тогда он пообещал, что всегда будет защищать право на жизнь и заблокирует любые законопроекты, принятые Конгрессом, которые "ослабят защиту человеческой жизни".