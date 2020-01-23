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Трамп первым из президентов США собрался на марш против абортов

16:18, 23 января 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришем на странице в Twitter.

"Марш за жизнь", участники которого выступают против абортов, состоится в пятницу, 24 января.

Президент Дональд Трамп в своем Twitter также написал, что собирается прийти на эту акцию.

"Увидимся в пятницу... Большая аудитория!" - написал Трамп, ретвитнув анонс мероприятия с официального аккаунта "Марша за жизнь".

Данная акция проходит ежегодно в знак протеста против решения Верховного суда от 1973 года о законности абортов.

В прошлом году Дональд Трамп обратился к участникам при помощи видеосвязи. Тогда он пообещал, что всегда будет защищать право на жизнь и заблокирует любые законопроекты, принятые Конгрессом, которые "ослабят защиту человеческой жизни".

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