По словам Пескова, позиция России будет абсолютно последовательной и неизменной.

В Кремле заявили, что Россия продолжит поддерживать территориальную целостность Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Она (позиция России – УНИАН) будет абсолютно последовательной, неизменной. Позиция, собственно, которая излагалась на самых различных уровнях и президентом Путиным, и министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым, и также нашей межведомственной рабочей группой, нашей межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия выступает за территориальную целостность Сирии.

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«Мы сохраним приверженность сочинским договоренностям, выступаем за территориальную целостность Сирии, мы поддерживаем, естественно, Сирию в ее намерениях продолжить борьбу с террористами, с террористическими группами, в том числе, которые находятся в списке Совета безопасности ООН, в списке террористических группировок. Естественно, здесь мы придаем большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнерами», - добавил он.

При этом он сообщил, что президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Москве.

В тоже время, он заявил, что Россия крайне обеспокоена в связи с действиями против российских СМИ в Турции.

«Вы знаете, что российская сторона через Министерство иностранных дел выразила свою крайнюю обеспокоенность в связи с подобными действиями в отношении представителей СМИ. Поэтому мы, конечно, надеемся, что в данном случае работа представителей средств массовой информации, тем более тех, кто работает на российские средства массовой информации, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений и не будут сталкиваться с подобными ситуациями, как это имело место накануне», - заявил Песков.