Обама надеется, что Великобритания останется в составе Евросоюза

Об этом сообщает Новое Время с оссылкой на Reuters.

По словам Обамы, он хотел бы отметить, что членство Великобритании в ЕС усиливает ее лидерство и силу по ряду глобальных вопросов.

Согласно источникам агентства, Обама также призвал премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона сохранить военные расходы страны на уровне 2% ВВП.

"Они говорили о 2%. Президент подчеркнул значимость Великобритании и США - мы два столпа НАТО. Он сказал, что знает о финансовых сложностях Великобритании, но надеется, что страна сумеет разобраться с ними",- сказал собеседник агентства.

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