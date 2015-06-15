Во Франции горела историческая базилика XIX века (фото, видео)
16:51, 15 июня 2015Мир
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Сегодня утром в конце мессы пламя охватило базилику Святого Донатьена на западе Франции, построенную в 1889 году.
REUTERS
Укротить огонь пытались 90 пожарных со спецтехникой, передает ABC News.
Загореться крыша исторического здания могла по неосторожности – на момент возгорания там велись строительные работы.
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В сети уже появились фото и видео с места масштабного пожара. В настоящее время пламя удалось потушить.
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Стоит отметить, что аналогичный пожар во время строительства в базилике произошел и в 1972 году.
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