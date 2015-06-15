Во Франции горела историческая базилика XIX века (фото, видео)

Укротить огонь пытались 90 пожарных со спецтехникой, передает ABC News.

Загореться крыша исторического здания могла по неосторожности – на момент возгорания там велись строительные работы.

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В сети уже появились фото и видео с места масштабного пожара. В настоящее время пламя удалось потушить.