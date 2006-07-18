Израиль уничтожил половину военного потенциала ”Хезболлы”

Израильские войска за шесть дней ливанской кампании уничтожили от 40% до 50% военного потенциала группировки "Хезболлах", утверждает газета "Джерузалем пост".

По сведениям издания, военные полагают, что им потребуется еще около недели для того, чтобы лишить боевиков возможности угрожать Израилю.

За время кампании, начавшейся в прошлую среду с похищения двух израильских солдат и гибели восьми в пограничных столкновениях, удары с земли, моря и воздуха были нанесены примерно по тысяче целей на территории Ливана, включая 180 пусковых установок для реактивных снарядов "Катюша" и ракет большей дальности.

Эти данные озвучил во вторник начальник оперативного управления Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотт.

За время боевых действий с ливанской стороны погибли, как сообщается, свыше 200 человек, большинство из них - мирные жители.

В Израиле жертвами ежедневных ракетных обстрелов стали 13 человек, один из них погиб несколько часов назад при падении "Катюши" в городе Нахарии. Потери военных составляют 12 человек убитыми, двое захвачены в плен.

По данным "Джерузалем пост", каждый день боевых действий в Ливане обходится Израилю в 50-100 миллионов шекелей ($11-22 миллиона).

РИА "Новости"