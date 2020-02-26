В Кремле отреагировали на слова Суркова об "обнулении президентских сроков" в РФ

По словам Пескова, «это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов».

В Кремле назвали личным мнением слова экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков после внесения поправок в Конституцию.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Следует отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич (Сурков) уже является гражданином Российской Федерации, физическим лицом, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом заведении. Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, бывший куратор "ЛДНР" в Кремле Сурков считает, что после внесения изменений в российскую Конституцию нужно «заново начать отсчет президентских сроков».