Россия пытается помочь сопернику Трампа в борьбе за президентство - СМИ

Берни Сандерс заявил, что "русские пытаются подорвать американскую демократию".

Официальные лица США предупредили сенатора-демократа Берни Сандерса, участвующего в борьбе за президентство, что Россия пытается помочь его избирательной кампании.

Об этом же были проинформированы президент США Дональд Трамп и законодатели, пишет Голос Америки со ссылкой на The Washington Post.

Газета распространила эту информацию со ссылкой на анонимные источники. Неизвестно, в какой форме должна была быть направлена российская помощь.

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Сенатор Берни Сандерс распространил заявление, в котором, в частности, говорится: "В отличии от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина добрым другом. Он бандит-автократ, пытающийся уничтожить демократию и подавить недовольство в России. Разделяя нас, русские пытаются подорвать американскую демократию. В отличии от нынешнего президента, я твердо выступаю против их попыток, а также (попыток) любой другой иностранной державы, которая хочет вмешаться в наши выборы".

Агентство Reuters сообщило, что социальная сеть Facebook не обнаружила попыток России помочь кампании Сандерса. Однако позднее компания Facebook отозвала ранее сделанное заявление и отказалась комментировать эту тему.

Напомним, ранее издание CNN писало, что у России есть причины добиваться переизбрания Трампа