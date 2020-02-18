Rzeczpospolita: У Беларуси остался еще один способ сократить аппетиты России
Может сложиться впечатление, что президент Беларуси Александр Лукашенко, занимающий свой пост четверть века, использовал уже все возможные аргументы, чтобы убедить Россию. Он напоминал о совместном советском прошлом и о победе во Второй мировой войне. Размышлял о том, что белорусы тоже приложили усилия к обнаружению больших запасов российской нефти.
Лукашенко даже утверждал, что стоимость российского газа должна быть еще дешевле для Беларуси, потому что белорусы больше всех пострадали от катастрофы в Чернобыле. И из-за этого до сих пор не могут использовать загрязненное дерево для отопления своих домов, - пишет Rzeczpospolita. Власти России, как признал белорусский лидер в пятницу, предлагают только присоединение Беларуси в обмен на дешевые энергоносители. Уже несколько дней российские и белорусские СМИ размышляют над тем, все ли карты на стол положил Лукашенко. Польское издание пишет, что в рукаве белорусского президента все еще есть козырь.
Радиолокационная станция «Волга» расположена вблизи города Ганцевичи в Брестской области. Россияне строили ее в ускоренном темпе в 90-х годах прошлого века, поскольку потеряли контроль над советской станцией в городе Скрунда в Литве, так же как и еще 5 других таких станций, размещенных за пределами России после распада СССР. Из «Волги» сигнал поступает непосредственно к одному из важнейших мест в Москве. Речь идет о центре предупреждения ракетных атак.
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Станция на территории Беларуси обнаруживает ракетные угрозы на расстоянии 5 тысяч километров. Из открытых источников можно узнать также, что «Волга» ведет наблюдение за северной частью Атлантического океана и Норвежским морем. При этом, больше всего ее интересуют подводные лодки стран НАТО. Поэтому российская армия ценит белорусскую станцию. Однако, она не единственная в Беларуси. Менее чем за 10 километров на запад в городке Вилейки расположен 43-й узел связи военного флота России. Сегодня с помощью этого объекта руководство российского флота поддерживает связь со своими атомными субмаринами в Атлантическом, Индийском и частично в Тихом океанах. По подсчетам, на узле постоянно базируются более 300 российских военных.
Так случилось, что в июне заканчивается срок белорусско-российского соглашения, заключенного в 1995 году. Это было одно из первых решений президента Лукашенко, который бесплатно на 25 лет передал России в пользование земли, на которых стоят упомянутые выше военные объекты.
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«Россия может построить новые такие системы и заменить имеющиеся. Но это будет дорого стоить и займет некоторое время. У Москвы и без того хватает проблем», - сказал Rzeczpospolita белорусский военный аналитик Александр Алесин.
«Последнее, чего хотел бы Лукашенко, это поссориться с российскими военными. Так он бы стал для них предателем и потерял бы их благосклонность. События могут пойти по очень непредсказуемому сценарию. Поэтому он останется верным военным союзником России. Но это не означает, что Лукашенко не использует эту тему», - добавил эксперт.