Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа зафиксировали в Чехии
В Чехии недалеко от города Пардубице зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. В связи с этим уничтожению подлежат более 100 тыс. индеек и кур.
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Об этом сообщает Журналист со ссылкой на Novinky.
Сообщается, что это уже вторая вспышка птичьего гриппа в Чехии после трехлетнего перерыва.
По словам министра сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана, тесты подтвердили, что речь идет о высокопатогенной форме птичьего гриппа, смертельной для птиц.
Он отметил, что в радиусе 3 км будут уничтожены более 100 тыс. птиц, а фермерам при этом должны выплатить компенсацию.
К изъятию птиц будут привлечены правоохранительные органы и спасатели. Также рассматривается возможность привлечения армии.