Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа зафиксировали в Чехии

Теперь в радиусе 3 км от очага заболевания уничтожат более 100 тысяч кур и индеек.

В Чехии недалеко от города Пардубице зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. В связи с этим уничтожению подлежат более 100 тыс. индеек и кур.

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Об этом сообщает Журналист со ссылкой на Novinky.

Сообщается, что это уже вторая вспышка птичьего гриппа в Чехии после трехлетнего перерыва.

По словам министра сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана, тесты подтвердили, что речь идет о высокопатогенной форме птичьего гриппа, смертельной для птиц.

Он отметил, что в радиусе 3 км будут уничтожены более 100 тыс. птиц, а фермерам при этом должны выплатить компенсацию.

К изъятию птиц будут привлечены правоохранительные органы и спасатели. Также рассматривается возможность привлечения армии.