Die Welt: итог саммита G7 - Чего достигла Меркель?

В статье Мартина Грайве под названием «Итог саммита G7 – Чего достигла Меркель?», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, пишется о том, что по вопросу изменения климата в Эльмау были приняты самые масштабные решения. На повестке дня были также международные кризисы, помощь в развитии и торговля. Анализ решений Меркель – пункт за пунктом.

Конфликт в Украине

Меркель заявила, что с саммита G7 в сторону России должен поступить четкий сигнал касательно конфликта в Украине. Так оно и случилось: страны G7 осудили аннексию Крыма и потребовали от российского руководства в лице Владимира Путина реализации Минского соглашения. Страны G7 также готовы «в случае необходимости, ужесточить санкции», сказала Меркель.

Долговой кризис Греции

США, Япония и Канада в преддверии саммита уже осуществляли давление, чтобы греческий долговой кризис, наконец, был решен. В Греции они видят угрозу хрупкой мировой экономике. Президент США Барак Обама призвал Грецию провести реформы: «Греция должна создать платформу, с которой страна сможет вырасти снова». Тем не менее, кредиторы Греции должны также принимать во внимание то, что уже сделано в стране. "Обе стороны должны проявить необходимую гибкость", предупредил Обама.

Климат и энергетика

В охране климата Меркель достигла, вероятно, самого важного успеха. Страны G7 договорились ограничить глобальное потепление максимально до двух градусов. Для достижения этой цели, необходимо в течение этого столетия поэтапно прекращать использование ископаемого топлива, сказала Меркель. Страны G7 обязались выполнять правила в новом соглашении о мировом климате, которое должно быть принято на Конференции ООН по изменению климата в декабре в Париже.

Там также будет обсуждаться точное содержание. Кроме больших планов в Париже, страны G7 хотят увеличить количество застрахованных лиц от потери урожая, обусловленной переменами климата, до 400 млн, с помощью программы действий лучше защищать море от мусора и предоставить Африке доступ к возобновляемым источникам энергии.

Содействие в развитии

Как и с климатом, в вопросе содействия в развитии саммит G7 служил подготовкой к другому большому саммиту: Конференции Организации Объединенных Наций в середине июля. G7 стремится к 2030 году избавить от голода 500 миллионов человек. По данным федерального правительства, в настоящее время от голода страдают два миллиарда человек. Страны G7 хотят поддержать Африку в проведении реформ, и, таким образом, укрепить основы для роста и устойчивого развития.

Торговая политика

Через два года после трагического обвала на текстильной фабрике в Бангладеше, из-за которого погибли более чем 1000 человек, Меркель сообщила, что давно запланированные фонды для жертв и их семей, наконец, были заполнены 30 млн долларов США. В дни перед саммитом G7, частный сектор промышленности передал еще недостающих $2,4 млн. Страны также хотят вытащить обучение из катастрофического положения. Они намерены установить экологические и социальные стандарты в производстве одежды и продуктов питания и обеспечить достойные условия труда во всем мире. Новый, глобальный фонд по предотвращению (Vision Zero Fund) предусматривает пожарную безопасность и охрану зданий, инспекторов труда и страхование от несчастных случаев на производстве.

Кроме того, запланированные торговые соглашения США с ЕС (TTИП) были одной из главных тем в Эльмау. В заключительной декларации G7 говорится, что переговоры необходимо активизировать. "Мы немедленно ускорим работу по всем вопросам, связанным с TTИП". Цель звучит так: заключить "соглашения для образца договора" как можно скорее, желательно к концу года. Тем не менее, это уже было заявленной целью. Саммит G7 только еще раз подтвердил существующий план.

Политика в области здравоохранения

После разрушительной вспышки эпидемии лихорадки Эбола в Африке, страны G7 хотят сдерживать такие пандемии в будущем. "Все видели, что мы плохо отреагировали на Эболу", сказала Меркель. В заключительном заявлении саммита говорится: "Мы полны решимости уменьшить число случаев заражения Эболой до нуля". Страны G7 обязуются предотвратить будущие вспышки распространяющейся эпидемии". Для этого G7 хотят создать резервный фонд для пандемий. Чтобы сохранить эффективность антибиотиков, несмотря на увеличение устойчивости к ним, должен быть ужесточен рецептурный отпуск.

Борьба с терроризмом

Страны G7 продемонстрировали твердую решительность в том, чтобы еще сильнее вместе бороться против террористической организации Исламское государство. "Мы подтверждаем нашу решимость победить эту террористическую организацию и бороться с с распространением их идеологии ненависти", пишут главы государств. Обама сказал, что потребуется обучить больше иракских солдат и предоставить им необходимое оборудование.

Женская политика

Тема женщин также сыграла важную роль, сказала Меркель. Поэтому, страны G7 хотят, чтобы к 2030 году на треть больше женщин в развивающихся странах получали профессиональное обучение. Кроме того, семь стран хотят усилить независимость женщин. Япония пообещала работать по этому вопросу во время своего предстоящего президентства в G7. Японское правительство, в соответствии с правительственной экономической политикой - "абэномика" – уже придумало название для женской программы: "женономика".