Эстонская разведка назвала РФ главным источником опасности для страны и оценила угрозу нападения

Угрозу российского нападения в Эстонии на данный момент считают незначительной.

Россия продолжает представлять для Эстонии наибольшую опасность.

Как сообщает Delfi, об этом идет речь в годовом отчете Департамента внешней разведки республики.

"Мир не стал более безопасным, скорее наоборот. Основные внешние источники опасности для Эстонии остались прежними. Прежде всего, для нас представляет угрозу наше соседнее государство - Россия, руководство которого показывает агрессию в отношении демократичного мирового уклада”, - заявил директор департамента Микк Марран.

По его словам, РФ продолжает укреплять военный потенциал в отношении Европы.

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"В непосредственной близости от Эстонии, Латвии и Литвы военный перевес на стороне России. К примеру, ни одна страна НАТО в целой Европе не располагает ракетными комплексами, которые можно было бы сопоставить с баллистическими ракетами ”Искандер”, установленными Россией возле границ Эстонии и Латвии”, отметил он.

Что касается угрозы военного нападения России на Эстонии, то в разведке оценили ее как незначительную в настоящее время, но "это может измениться".

Как сообщал УНИАН, Минобороны Эстонии посоветовало президенту страны не ехать на парад ко Дню победы в Москву.