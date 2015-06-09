Крупнейший европейский банк планирует сократить 20 тысяч сотрудников

Крупнейший европейский банк HSBC объявил о намерении сократить около 20 тысяч своих сотрудников по всему миру.

Сокращения проводятся в рамках усилий банка по повышению доходности бизнеса. Таким образом, штат банка сократится на 7%: всего число сотрудников HSBC на данный момент составляет 266 тысяч человек, передает Русская служба Би-Би-Си.

Около 8 тысяч сотрудников будут сокращены в филиалах банка в Британии.

Кроме того, HSBC намерен продать свои убыточные отделения в Турции и Бразилии.

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HSBC также рассмаривает вопрос о переносе своей штаб-квартиры из Лондона. Решение о переезде банка должно быть принято до конца года. СМИ сообщали, что банк думает о переезде в Гонконг.

Последние четыре года британские банки были вынуждены платить дополнительный годовой налог, который зависит от объема заимствований банка. В итоге за прошлый год HSBC заплатил около 1 млрд долларов налогов.