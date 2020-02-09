В Чехии перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие
Сегодня утром на севере Чехии перевернулся двухэтажный автобус, перевозивший около 70 детей, есть пострадавшие.
Возраст детей, находившихся в автобусе, от 15 до 18 лет, сообщает Aktualne.
По словам представителя службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, один человек получил тяжелые травмы, шесть - травмы средней тяжести, еще 62 - легкие повреждения.
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На место происшествия отправили автомобили скорой помощи, а также спасателей из разных районов, кризисный автобус и вертолет, но последний не смог сесть из-за непогоды.
Как стало известно правоохранителям, водитель автобуса съехал с дороги, после чего автобус перевернулся.
Как сообщал УНИАН, в результате крупного ДТП с участием двух автобусов, произошедшего в тоннеле Беверен на северо-западе бельгийского Антверпена один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения, у 44 легкие травмы.