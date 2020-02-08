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В Таиланде солдат устроил стрельбу в торговом центре: есть погибшие (фото, видео)

16:56, 08 февраля 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет ТСН со ссылкой на BBC.

По сообщениям, тайский солдат застрелил "много людей" в городе Накхонратчасиме (также известном как Корат) и его окрестностях, расположенном к северо-востоку от Бангкока.

Представитель министерства обороны заявил BBC Thai, что солдат напал на своего командира, потом начал стрельбу в военном лагере, буддийском храме и торговом центре.

Подозреваемый скрывается в подвале торгового центра, добавил он.

"Стрелок использовал пулемет и застрелил ни в чем не повинных жертв, в результате чего многие получили ранения и погибли", - заявил представитель полиции, а местные СМИ сообщили о 12 убитых.

Вооруженный мужчина, которого полиция идентифицировала как сержанта Джакапанта Томми угнал военный автомобиль, а также опубликовал свои фото и видео в полном тактическом снаряжении во время атаки в Корате.

На видео в Сети можно увидеть, как люди в панике бежали из торгового центра, куда пошел террорист.

По последней информации от Минздрава Таиланда, количество погибших увеличилось до 17.

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