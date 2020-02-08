В Таиланде солдат устроил стрельбу в торговом центре: есть погибшие (фото, видео)

По данным СМИ, погибло не менее 17 человек.

В Таиланде в городе Накхонратчасиме близ столицы 8 февраля солдат открыл огонь по людям.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на BBC.

По сообщениям, тайский солдат застрелил "много людей" в городе Накхонратчасиме (также известном как Корат) и его окрестностях, расположенном к северо-востоку от Бангкока.

BREAKING: Shooter at Thailand shopping mall is believed to have taken a number of hostages on the 4th floor - TNA https://t.co/D01zm55IIx — BNO News (@BNONews) February 8, 2020

Представитель министерства обороны заявил BBC Thai, что солдат напал на своего командира, потом начал стрельбу в военном лагере, буддийском храме и торговом центре.

Подозреваемый скрывается в подвале торгового центра, добавил он.

"Стрелок использовал пулемет и застрелил ни в чем не повинных жертв, в результате чего многие получили ранения и погибли", - заявил представитель полиции, а местные СМИ сообщили о 12 убитых.

Вооруженный мужчина, которого полиция идентифицировала как сержанта Джакапанта Томми угнал военный автомобиль, а также опубликовал свои фото и видео в полном тактическом снаряжении во время атаки в Корате.

"I can't lift my finger," Cpl. Jakkrapanth Thomma complains in a video posted to his Facebook during his shooting rampage in Korat. Police say he killed at least 12 people. #กราดยิง



Story: https://t.co/1qWp0y3VQypic.twitter.com/03su93UPwT — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

На видео в Сети можно увидеть, как люди в панике бежали из торгового центра, куда пошел террорист.

MASS PANIC IN THE SHOPPING MALL OF NAKHON RATCHASIMA, ТАИЛАНД AFTER A THAI SOLDIER HAS SHOT AT LEAST 12 PEOPLE DEAD AND CURRENTLY HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/IQx1hglvug — freezerohedge (@freezerohedge1) February 8, 2020

По последней информации от Минздрава Таиланда, количество погибших увеличилось до 17.