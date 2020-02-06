В Иерусалиме автомобиль наехал на военных: 14 пострадавших (видео)

Полиция расследует инцидент как теракт.

В Иерусалиме автомобиль наехал на новобранцев. В результате происшествия пострадало 14 человек.

Об этом сообщает newsru.co.il.

На момент трагедии военные гуляли после присяги у Стены Плача.

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По словам корреспондента, никто из новобранцев не успел выстрелить по авто. Водителя вскоре нашли в палестинском городе Бейт-Джала.

Медики немедленно госпитализировали пострадавших. Один военный находится в тяжелом состоянии, еще один – в среднем, остальные получили легкие ушибы.

Полиция расследует инцидент как теракт.

Как сообщал УНИАН, в Италии с рельсов сошел скоростной поезд Frecciarossa, вследствие чего есть пострадавшие.