В Италии с рельсов сошел высокоскоростной поезд, погибло два человека (фото)
10:38, 06 февраля 2020Мир
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С рельсов сошли два вагона поезда.
REUTERS
В Италии с рельсов сошел высокоскоростной поезд Frecciarossa, в результате чего есть пострадавшие.
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Авария произошла на участке между Миланом и Болоньей. С рельсов сошли и перевернулись два вагона поезда, сообщает 112.ua со ссылкой на Corriere della Sera. Пока причины аварии не известны.
В результате случившегося два человека погибли, еще 30 пассажиров пострадали. Погибшими оказался машинист поезда и еще один железнодорожник. Курсирование по скоростной линии Милан-Болонья приостановлено.
REUTERS
На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Сообщается, что этот поезд может развивать скорость до 300 км/ч.
REUTERS
REUTERS
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