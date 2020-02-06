В Италии с рельсов сошел высокоскоростной поезд, погибло два человека (фото)

С рельсов сошли два вагона поезда.

В Италии с рельсов сошел высокоскоростной поезд Frecciarossa, в результате чего есть пострадавшие.

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Авария произошла на участке между Миланом и Болоньей. С рельсов сошли и перевернулись два вагона поезда, сообщает 112.ua со ссылкой на Corriere della Sera. Пока причины аварии не известны.

В результате случившегося два человека погибли, еще 30 пассажиров пострадали. Погибшими оказался машинист поезда и еще один железнодорожник. Курсирование по скоростной линии Милан-Болонья приостановлено.

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Сообщается, что этот поезд может развивать скорость до 300 км/ч.