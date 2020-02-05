Авария самолета в Стамбуле: украинцев среди пострадавших нет (видео)
В Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, украинцев среди пострадавших нет.
Как сообщает турецкое агентство "Анадолу", воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus, совершало рейс по маршруту Измир-Стамбул. После посадки лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
На место происшествия привлечено много пожарных и медицинских бригад. Пожарным удалось локализовать возникшее на борту самолета возгорание. Пассажиры эвакуировались.
В результате инцидента воздушное судно развалилось на три части.
По предварительным данным, во время происшествия никто не погиб, есть пострадавшие, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан.
Как сообщил глава ведомства, на борту самолета находились 177 пассажиров (включая двоих детей) и шестеро членов экипажа.
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По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, в близлежащие больницы госпитализированы 120 пострадавших при инциденте. Глава администрации добавил, что состояние большинства из пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Как сообщил в Twitter генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, среди пострадавших в результате катастрофы украинцев нет.
"Согласно информации Управления гражданской авиации Турции, среди пассажиров самолета Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявшего рейс по маршруту Измир-Стамбул, граждан Украины среди пострадавших нет", - сообщил Гаман.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp 30 metre yüksekten düştüğü o anın görüntüleri ilk kez yayınlandı! pic.twitter.com/BXDkCYUcd9— Sözcü (@gazetesozcu) February 5, 2020