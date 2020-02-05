Авария самолета в Стамбуле: украинцев среди пострадавших нет (видео)

На борту самолета находились 177 пассажиров и шестеро членов экипажа, после инцидента госпитализированы 120 человек.

В Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, украинцев среди пострадавших нет.

Как сообщает турецкое агентство "Анадолу", воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus, совершало рейс по маршруту Измир-Стамбул. После посадки лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

На место происшествия привлечено много пожарных и медицинских бригад. Пожарным удалось локализовать возникшее на борту самолета возгорание. Пассажиры эвакуировались.

В результате инцидента воздушное судно развалилось на три части.

По предварительным данным, во время происшествия никто не погиб, есть пострадавшие, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан.

Как сообщил глава ведомства, на борту самолета находились 177 пассажиров (включая двоих детей) и шестеро членов экипажа.

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По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, в близлежащие больницы госпитализированы 120 пострадавших при инциденте. Глава администрации добавил, что состояние большинства из пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Как сообщил в Twitter генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, среди пострадавших в результате катастрофы украинцев нет.

"Согласно информации Управления гражданской авиации Турции, среди пассажиров самолета Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявшего рейс по маршруту Измир-Стамбул, граждан Украины среди пострадавших нет", - сообщил Гаман.