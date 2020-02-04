Россия эвакуирует из Китая 147 человек, в том числе украинца

Эвакуированных отправят на карантин в Тюменскую область.

Россия эвакуирует из Китая 147 человек, в том числе гражданина Украины, их отправят на карантин на две недели в Тюменскую область.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Идет активная работа по окончательному определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй. По данным, которые на сейчас МИД представило, речь идет о 147 гражданах. Не все граждане РФ, там есть граждане, пока на данный момент, - 10 граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана», - сказала Голикова.

По ее словам, эвакуация осуществляется силами Минобороны и МИД России, а под карантином они будут находиться в Тюменской области.

«Я хочу сказать и успокоить всех, что граждане, которые прилетают из Ухани и провинции Хубэй, это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией», - подчеркнула Голикова и добавила, что Россия обязана поместить граждан под карантин на две недели.

«Не надо ничего бояться. Это абсолютно здоровые граждане», - сказала она.