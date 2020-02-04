Эвакуация украинцев из Китая должна состояться на этой неделе - Минздрав

В настоящее время через консульства в Китае происходит сбор информации о гражданах Украины, которые хотят покинуть КНР.

Эвакуация украинских граждан из Китая должна состояться на этой неделе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.а. генерального директора Центра общественного здоровья МИНЗДРАВА Украины Игорь Кузин на брифинге в Киеве.

«По эвакуации – вчера состоялось совещание на уровне министерства инфраструктуры, было договорено, что, скорее всего, эта эвакуация будет планироваться на этой неделе. Предварительно и уже через каналы Министерства иностранных дел и консульства, которые работают в КНР происходит сбор информации по тем лицам, которые имеют желание покинуть страну и быть эвакуированными с Украины», - отметил он.

По его словам, скорее всего, уже на этой неделе борт с эвакуированными украинцами сможет прибыть из Китая в Украину.

«Однако очень много технических вопросов, которые связаны на уровне переговоров с консульствами и министерствами», - отметил он.

«Если будет все хорошо, то на этой неделе этот процесс завершится», - отметил Кузин.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.