Беларусь провела военные учения на границе с Украиной

Об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

"В рамках проверки системы усиления охраны границы на южном направлении и территориальной обороны Гомельской области военнослужащие мобильной роты 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады после совершения марша в сопровождении вертолетов Ми-8 перешли в оперативное подчинение командованию Мозырского пограничного отряда и приступили к выполнению совместных задач по усилению государственной границы", - говорится в сообщении.

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В оборонном ведомстве Беларуси также отметили, что во время марша личный состав 103-й отдельной мобильной бригады сил специальных операций Вооруженных сил отработал задачи по отражению нападения условного противника.

"Прибыв к пункту назначения, военнослужащие перешли в оперативное подчинение органам Пограничной службы, заняли новый позиционный район и приступили к обустройству полевого лагеря", - сообщили в Минобороны Беларуси.

Также сообщается, что в Ельском районе Гомельской области продолжается формирование штаба района территориальной обороны и отдельной стрелковой роты территориальных войск.

"Развертывание территориальных войск проводится с целью проверки способности органов управления Гомельской области реализовывать возложенные на них задачи", - отмечает оборонное ведомство Беларуси.