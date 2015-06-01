НАТО планирует усилить свой военный контингент в Польше

Об этом сообщает Европейская Правда с ссылкой на портал Forsal.pl.

Также, изменения претерпевает сама структура, которая превратится в штаб сил быстрого реагирования НАТО.

Планируется увеличить количество государств-членов, привлеченных к работе штаба, также возрастет его финансирования. Кроме этого, произойдет удвоение персонала штаба – в нем будет 400 офицеров и 45 гражданских работников.

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Задачами штаба в мирное время будут мониторинг ситуации в Украине, а также координация командных пунктов в странах Балтии.

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