США готовятся ограничить въезд для граждан шести стран

Речь идет об иммиграционных визах, которые, в частности, требуют заверенного поручительства о спонсорстве со стороны членов семьи и работодателей.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит к подписанию указ, который наложит ограничения на получение иммиграционных виз для граждан шести стран.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

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Документ вступит в силу 21 февраля и коснется выходцев из Киргизии, Мьянмы, Эритреи, Судана, Нигерии и Танзании.

Речь идет об иммиграционных визах, которые, в частности, требуют заверенного поручительства о спонсорстве со стороны членов семьи и работодателей, а также о визах, которые предоставляют в рамках программы Diversity Immigrant Visa Госдепа США.

Отмечается, что туристов запрет не будет касаться.

В администрации Трампа утверждают, что ограничения связаны прежде всего с требованиями к этим странам повысить стандарты в сфере безопасности.

Напомним, Верховный суд США 27 января удовлетворил ужесточение миграционных правил, подготовленный Белым домом. Таким образом, легальным мигрантам, которые получают соцпомощь США, в дальнейшем станет сложнее получать разрешение на постоянное пребывание в стране (так называемую green card).