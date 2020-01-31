Financial Times: Британия может заморозить активы России после Brexit

Лондон склоняется к более жесткой американской позиции в отношении санкций, а ЕС после британского выхода, наоборот, может начать смягчать свое давление.

Компании, которые работают в Европе, столкнулись с головной болью на фоне подготовки Великобритании к выходу из режима санкций Евросоюза. Из-за этого им может стать еще труднее избегать сотрудничества с людьми, фирмами и странами из «черных списков».

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что рамки ограничений ЕС против стран от Венесуэлы до России разработаны для преследования определенных целей, таких как защита прав человека и борьба с терроризмом. Великобритания сначала собиралась сохранить европейский подход после завершения переходного периода в процессе Brexit в конце текущего года.

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Но министр иностранных дел королевства Доминик Рааб собирается очертить новый режим британских санкций в феврале, который будет нацелен против лиц, ответственных за нарушение прав человека. После этого Лондон опубликует список людей, чьи активы будут заморожены на британской территории. Юристы уже сейчас видят признаки того, что Британия начинает склоняться в сторону американской позиции относительно санкций. Тем временем ЕС, лишившись Британии, которая была движущей силой большей части санкционных норм блока, может начать ослаблять свой подход.

«Я вижу, что Великобритания отплывает в сторону среднеатлантического положения», - сказал сопредседатель юридической фирмы Baker McKenzie's Санни Мэнн.

«Я также вижу, как ЕС опустится ниже нынешней линии, если Британии не будет за столом с ее требованиями более жестких санкций», - добавил он.

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Financial Times пишет, что Великобритания также собирается ввести запреты на въезд и заморозить активы граждан России, ответственных за нарушение прав человека. Таким образом, она пойдет по пути США после принятия «Акта Магнитского». На данный момент политика Лондона в отношении санкций в основном определяется ЕС. Некоторые из этих ограничений обязательны и обусловленны членством стран в ООН. Другие же были введены союзом самостоятельно.