Число американских военных, пострадавших от иранского авиаудара, превысило 60 человек

Изначально американские власти утверждали, что в результате обстрела никто не пострадал.

В результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум военным базам США в Ираке 8 января, были ранены 64 американских военных.

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Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл. По его словам, 39 военных уже выписаны из больницы и вернулись на службу, передает Reuters.

Изначально американские власти утверждали, что в результате обстрела никто не пострадал. Позднее они признали, что несколько военных получили черепно-мозговые травмы. Часть пострадавших отправили на лечение в Германию.

Атака Ирана стала ответом на убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Высокопоставленный иранский военный был ликвидирован в результате авиаудара США в Багдаде 3 января.