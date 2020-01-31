Число американских военных, пострадавших от иранского авиаудара, превысило 60 человек
09:17, 31 января 2020Мир
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Изначально американские власти утверждали, что в результате обстрела никто не пострадал.
Иллюстрация / REUTERS
В результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум военным базам США в Ираке 8 января, были ранены 64 американских военных.
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Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл. По его словам, 39 военных уже выписаны из больницы и вернулись на службу, передает Reuters.
Изначально американские власти утверждали, что в результате обстрела никто не пострадал. Позднее они признали, что несколько военных получили черепно-мозговые травмы. Часть пострадавших отправили на лечение в Германию.
Атака Ирана стала ответом на убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Высокопоставленный иранский военный был ликвидирован в результате авиаудара США в Багдаде 3 января.
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