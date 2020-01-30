Россия планирует построить военную базу в Сомали – СМИ

Руководство США обеспокоено расширением влияния России и Китая в Африке.

Российская сторона рассматривает возможность создания военной базы на побережье Аденского залива в Сомали.

Читайте такжеВ России спустя месяц заявили о задержании японского шпионаОб этом пишет New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США.

Отмечается, что российские чиновники уже присматриваются к порту Бербера как к месту размещения военной базы на берегу Аденского залива в Сомалиленде – это самопровозглашенное государство на территории Сомали, где продолжается гражданская война.

По сведениям официальных лиц в Штатах, Россия также указывает на свою заинтересованность в строительстве военно-морского логистического центра в Эритрее. Пока неизвестно, на какой стадии находятся эти переговоры.

Также сообщается, что руководство США обеспокоено расширением влияния России и Китая в Африке, поскольку американцы, говорится в материале, пытаются на этом континенте реализовать свои цели в экономике и в области безопасности. При этом Соединенные Штаты сейчас рассматривают возможность вывода части войск из Западной Африки, за что министр обороны Марк Эспер уже подвергся критике со стороны республиканцев.

Ранее УНИАН сообщал, как осенью прошлого года Россия и Беларусь провели масштабные военные учения.