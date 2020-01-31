"Лютый сталинизм или преобразования": российский журналист спрогнозировал, что будет в РФ после Путина

По мнению журналиста, даже если новое первое лицо России будет принадлежать к окружению Путина, в стране начнут происходить сдвиги.

Российский оппозиционный журналист Александр Рыклин убежден, что новому лидеру Российской Федерации, который сменит Владимира Путина, придется или "загонять страну в совсем лютый сталинизм", или инициировать большие демократические преобразования.

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В частности, "надо что-то делать с Крымом и Украиной, потому что санкции не снимут", – сказал он «Обозревателю».

По мнению журналиста, даже если новое первое лицо России будет принадлежать окружению Путина, в стране начнут происходить сдвиги. "Все будет меняться. Потому что любой новый лидер будет вынужден учитывать то, что ситуация для России тупиковая".

При этом если он выберет "лютый сталинизм", диктатуру, капиталистической модели экономики в России не будет. "Еще Гайдар сказал, что тирания с капитализмом не сочетаются. У нас если тирания, то обязательно концлагеря. А вот тирания и свободный бизнес – так не получается", – отметил Рыклин.

Исходя из этого, он предположил, что от будущего лидера страны можно ожидать положительных изменений. В частности, по той причине, что возможность "сдать назад и списать все на предыдущее руководство – серьезный мотив".