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В Москве горело здание МГУ, 800 человек эвакуировали

13:05, 30 января 2020
Мир
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В Москве горело здание МГУ / Скриншот с видео - Mash

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Как сообщает Telegram-канал Mash, загорелся электрощит под напряжением, а затем и соседняя проводка. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

В ноябре прошлого года сообщалось о масштабном пожаре в Подмосковье – на 44-м километре кольцевой дороги (МКАД) горел деревянный дом городка Мосрентген.

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