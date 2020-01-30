В Москве горело здание МГУ, 800 человек эвакуировали

Источником пожара стал электрощит под напряжением.

Около 800 человек эвакуировали из здания химфака МГУ в Москве из-за пожара.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, загорелся электрощит под напряжением, а затем и соседняя проводка. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

В ноябре прошлого года сообщалось о масштабном пожаре в Подмосковье – на 44-м километре кольцевой дороги (МКАД) горел деревянный дом городка Мосрентген.