Из музея в Словакии похитили монеты стоимостью более 1 миллион евро

Какие предметы коллекции были утрачены и при каких обстоятельствах, пока неизвестно.

В Словакии из Национального музея украли часть нумизматической коллекции. Стоимость похищенного оценивается более чем в 1 миллион евро.

Об этом сообщает издание Pravda.

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Отмечается, что ни в словацком министерстве культуры, ни в полиции не стали уточнять, какие предметы коллекции были утрачены и при каких обстоятельствах.

"Учитывая то, что дело расследует полиция, мы пока не комментируем это дело. Мы будем ждать, когда следователь завершит, а затем предоставим мнение для СМИ", - отметил пресс-секретарь министерства культуры Павол Чорба.

Как сообщал УНИАН, недавно в Одессе дважды за выходные был ограблен историко-культурный музей "Пороховая башня". Воры украли 20 моделей старинного холодного оружия и пять монет.