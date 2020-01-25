Из музея в Словакии похитили монеты стоимостью более 1 миллион евро
20:46, 25 января 2020Мир
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Какие предметы коллекции были утрачены и при каких обстоятельствах, пока неизвестно.
Словацкий музей лишился части нумизматической коллекции / фото pixabay.com
В Словакии из Национального музея украли часть нумизматической коллекции. Стоимость похищенного оценивается более чем в 1 миллион евро.
Об этом сообщает издание Pravda.
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Отмечается, что ни в словацком министерстве культуры, ни в полиции не стали уточнять, какие предметы коллекции были утрачены и при каких обстоятельствах.
"Учитывая то, что дело расследует полиция, мы пока не комментируем это дело. Мы будем ждать, когда следователь завершит, а затем предоставим мнение для СМИ", - отметил пресс-секретарь министерства культуры Павол Чорба.
Как сообщал УНИАН, недавно в Одессе дважды за выходные был ограблен историко-культурный музей "Пороховая башня". Воры украли 20 моделей старинного холодного оружия и пять монет.
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