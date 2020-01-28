Президент Грузии сбежала от прямого ответа на вопрос о новых санкциях против РФ

Грузинский лидер избежала вопроса и заметила только, что России проще избегать санкций в рамках старого механизма санкций.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не ответила на вопрос о новых санкциях против России.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что Зурабишвили не ответила на единственный вопрос, прозвучавший во время ее общения с депутатами в ПАСЕ и касавшийся наказания России за агрессию против Грузии.

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Вопрос задал представитель украинской делегации Алексей Гончаренко. Он попросил ее объяснить, поддерживает ли Тбилиси идею новых санкций против России, которые сейчас обсуждаются в Совете Европы.

Грузинский лидер избежала вопросы и заметила только, что России проще избегать санкций в рамках старого механизма санкций.

«Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство – тем меньше к ней внимания в рамках мониторинговых процедур», – сказала она.

Издание отмечает, что грузинские дипломаты, которые выступали в ПАСЕ в понедельник, также избежали упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.

Как сообщал УНИАН, министры Евросоюза приняли решение добавить в санкционный список семь человек, принимавших участие в организации незаконных региональных выборов в оккупированном Крыму в сентябре 2019 года.