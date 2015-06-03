Количество жертв кораблекрушения на юге Китая возросло до 18 человек
Спасателям пока удалось спасти лишь 14 человек из затонувшего судна "Звезда Востока".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.
В то же время, как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», к сегодняшнему утру спасатели обнаружили 14 тел. Спасти удалось 15 человек.
Как сообщал УНИАН, пассажирское судно «Звезда Востока» осуществляло рейс из Нанкина в Чунцин и оказалась на пути циклона.
Корабль длиной 76,5 метров течение отнесло на три километра вниз. Глубина в районе трагедии составляет около 15 метров.
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Большинство из 406 пассажиров корабля - пожилые китайские туристы в возрасте от 60 до 80 лет. Подавляющее количество пассажиров были китайскими туристами. Кроме того, на борту находились 47 членов экипажа и пять представителей туристических фирм. Проведению спасательной операции на реке Янцзы препятствовал штормовой ветер и ливень.