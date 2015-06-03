Количество жертв кораблекрушения на юге Китая возросло до 18 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

В то же время, как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», к сегодняшнему утру спасатели обнаружили 14 тел. Спасти удалось 15 человек.

Как сообщал УНИАН, пассажирское судно «Звезда Востока» осуществляло рейс из Нанкина в Чунцин и оказалась на пути циклона.

Корабль длиной 76,5 метров течение отнесло на три километра вниз. Глубина в районе трагедии составляет около 15 метров.

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Большинство из 406 пассажиров корабля - пожилые китайские туристы в возрасте от 60 до 80 лет. Подавляющее количество пассажиров были китайскими туристами. Кроме того, на борту находились 47 членов экипажа и пять представителей туристических фирм. Проведению спасательной операции на реке Янцзы препятствовал штормовой ветер и ливень.