В США пилота самолета ослепили лазером во время посадки

Злоумышленником оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен, в его кармане была обнаружена лазерная указка.

В среду, 22 января, в аэропорту Сарасота-Брадентон во Флориде (США) пилот пассажирского самолета был временно ослеплен лазером по время посадки.

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Об этом пишет Independent.

По словам командира воздушного судна, луч света был направлен прямо ему в глаза. Летчик посадил самолет в штатном режиме, однако даже по прибытии его зрение осталось размытым.

Злоумышленником оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен, в его кармане была обнаружена лазерная указка.

Позднее полиция выяснила, он уже четырежды пытался помешать посадке воздушных судов.