В США пилота самолета ослепили лазером во время посадки
18:10, 24 января 2020Мир
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Злоумышленником оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен, в его кармане была обнаружена лазерная указка.
Летчик посадил самолет в штатном режим / скриншот из видео
В среду, 22 января, в аэропорту Сарасота-Брадентон во Флориде (США) пилот пассажирского самолета был временно ослеплен лазером по время посадки.
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Об этом пишет Independent.
По словам командира воздушного судна, луч света был направлен прямо ему в глаза. Летчик посадил самолет в штатном режиме, однако даже по прибытии его зрение осталось размытым.
Злоумышленником оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен, в его кармане была обнаружена лазерная указка.
Позднее полиция выяснила, он уже четырежды пытался помешать посадке воздушных судов.
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