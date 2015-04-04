Американский эсминец вошел в Черное море

Эсминец будет пребывать в Черном море до 14 апреля, сообщает РИА Новости.

Эскадренный миноносец ВМС США "Джейсон Данхем" типа "Арли Берк", построенный в 2010 году, вооружен двумя пусковыми установками системы "Иджис" с 56 крылатыми ракетами "Томагавк".

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Также корабль несет на своем борту два вертолета SH-60 "Sea Hawk".

Экипаж американского эсминца составляет 380 человек